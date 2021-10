¡Fuerte y claro! Aída Martínez utilizó sus redes sociales para defenderse de los múltiples ataques que viene recibiendo por haberse referido a Magaly Medina y a la presunta mala relación que lleva con su hijo.

Y es que la modelo aseguró que nunca mencionó nombre de alguna persona como para que se siente identificada, e invitó a que si alguien se sintió ofendido, salga al frente y la encare.

“Les comento que ninguno de los comentarios que he hecho o historias que he contado, tienen nombre y apellido, y menos están sujetos a que yo pueda dañar la reputación de alguien. Solo son historias y tengo muchas más para contar”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“Si alguien se ha sentido identificada con las historias que yo he contado, me imagino que saldrá a responder si es que se siente identificada o se quiere limar los cachos en vivo, problema de cada quien”, agregó.

En ese sentido, la modelo comentó que no se hace responsable de lo que pueda estar comentando la prensa sobre sus afirmaciones en redes, y que seguirá “contando sus historias”, duela a quien le duela.

“No me hago responsable en lo absoluto de lo que ha sacado la prensa escrita, televisiva, porque cuando yo diga nombre o apellido, me haré cargo, mientras tanto, puedo seguir contando las historias que me de la gana. Doñas Magas, hay miles”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR