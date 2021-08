Alejandra Baigorria aseguró que no armó la pelea con Rosángela Espinoza y su posterior renuncia a “Esto es guerra”. Durante el programa del viernes 6 de agosto, la rubia admitió que decidió volver para cumplir con su contrato.

“Mi renuncia fue real, yo quise renunciar pero obviamente tengo un contrato. Y como una persona responsable, como una persona que es empresaria y que sabe cómo se maneja este tema de los contratos, tengo que respetar mi contrato y continuar con mi trabajo”, explicó Alejandra Baigorria.

La ‘rubia de Gamarra’, sin embargo, aclaró que sí le gusta estar en “Esto es guerra”: “Yo amo mi trabajo, si no quisiera estar acá creo que el productor general sabe que voy a subir a su oficina y se lo voy a decir”.

“Yo sí quiero estar acá y cumplir con lo que tengo que hacer y me gusta hacerlo”, agregó.

Asimismo, Alejandra Baigorria llamó “hipócritas” a algunos de sus compañeros que apoyaron a Rosángela Espinoza.

“Ahora yo disfruto mi trabajo ¿cuándo no lo disfruto? Es cuando pasó algo como lo de ayer, en que sentí y me di cuenta de mucha gente que, disculpen la palabra, es hipócrita, porque hablan una cosa y luego se paran, para lavarse las manos, atrás para no darle el castigo a Rosángela”, señaló.

Fuente: América Televisión

