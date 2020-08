Alejandra Baigorria volvió a arremeter contra Magaly Medina luego que la “urraca” le aconsejó a Said Palao que no se ilusione con la empresaria, pues las cosas no podrían salir como él piensa.

“¡Amigo, date cuenta! ¿Por cuánto tiempo tú vas a ser el lugar favorito de ella? O sea, date cuenta, tú no eres Mario Hart, tú no eres Arturo Caballero, tú no le puedes dar los viajes que le ha dado Caballero, tú no le puedes dar el anillo que Caballero le dio, o sea, amigo, date cuenta. Tampoco, tampoco te comiences a entusiasmar, es un consejo ¿no? Un consejo hasta de un conejo”, dijo la periodista en su programa.

Tal parece que Alejandra Baigorria no admite comentarios ni críticas de la prensa de espectáculos, pues nuevamente le respondió a Magaly Medina.

Pero esta no vez no solo declaró sino que hasta le dedicó una publicación en Instagram mientras promocionaba su marca de ropa.

Las fuertes indirectas de “Ale”

Según Alejandra, los periodistas de espectáculos y sus detractores en redes sociales no son felices porque critican o lanzan comentarios propios de la farándula:

“Hay princesas y hay BRUJAS ... pero al final somos Mujeres .... y entre nosotras no debemos atacarnos, humillarnos... debemos ser UNA... lo peor es juzgar cuando no te has mirado al espejo y ver que tu vida no fue ni es perfecta y que seguro no eres feliz...quien es feliz no mira ni habla mal de la vida del otro... QUE PENA QUE UNA MUJER TENGA QUE HABLAR MAL DEL OTRA solo por interés”, escribió Alejandra Baigorria.

Cuando le preguntaron si el mensaje era para Magaly Medina, la “saliente” de Said Palao lanzó otra indirecta: “Es una directa para quien se sienta identificada...”

