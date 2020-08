Mucho se ha dicho desde que se confirmó que Alejandra Baigorria estaba “saliendo” con Said Palao, expareja Macarena Vélez.

La crítica más grande es que muchos seguidores recordaban que la “rubia de Gamarra” era amiga de Macarena Vélez; sin embargo, Alejandra aseguró que nunca tuvieron un vínculo de amistad.

“Ale me asegura y no me vas a dejar mentir, Ale, que ellas no son amigas. Es más, Ale tiene los amigos contados con las manos. Si alguna vez hicieron sesión de fotos es porque Ale la contrató para la sesión, más allá, un vínculo amical, más que compañeras, no había”, contó el periodista Samuel Suárez días atrás.

No obstante, Samuel Suárez, en su portal “Instarándula” compartió un video inédito del último cumpleaños de Alejandra Baigorria. Macarena Vélez era la más emocionada por su “amiga”.

“A pasar las doce de mi Ale”, se lee en el video que Macarena dedicó a la participante de “Esto es guerra.

“No era su amiga pero celebró su cumpleaños en celebración íntima, al lado”, dijo Samuel Suárez al respecto.

“Yo en la imagen veo una Macarena recontra emocionada de estar compartiendo en el momento más especial del mundo, subiendo historias, etiquetando (...) para ella sí había un vínculo”, agregó.

Alejandra Baigorria pasó su cumpleaños con Macarena Vélez - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina se burla de Michelle Soifer por ponerle un GPS a su novio

Magaly Medina se burla de Michelle Soifer por ponerle GPS a su novio-OJO

TE PUEDE INTERESAR