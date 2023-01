Alessia Rovegno entró a la recta final del certamen del Miss Universo edición 71°, cuya final se realizará este 14 de enero de 2023 en el Centro de Convenciones Ernest N en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Mucho se ha hablado del presunto ‘boicot’ que habría sufrido la Miss Perú durante la fase preliminar. Y es que la hija de Bárbara Cayo encontró su vestido de noche roto, perdió los zapatos a último minuto y se le rompieron las alas del traje típico que lució en el desfile del pasado 11 de enero.

Al respecto, el reconocido missólogo internacional José L. Castro, conocido como ‘El Tío de las Reinas’, se pronunció sobre ese hecho y consideró que fue una ‘maldad’.

“Lo que pasó con el traje típico son cosas que pasan, eso no es un boicot, es una maldad y no le vamos a dar mucha importancia a eso porque la realidad es que Alessia tuvo un performance espectacular. Si pasó algo con el traje típico, no nos dimos cuenta porque por suerte Alessia no necesita de nada para brillar, ella solo brilla” , comentó durante una transmisión EN VIVO en Instagram.

Destruyeron vestido de noche Alessia

En las últimas horas se conoció que el vestido de noche que pretendía usar Alessia Rovegno fue destruido y apareció roto. Por ello, la modelo peruana tuvo que usar un vestido color rojo en la pasarela.

Para el coach de Reinas, José L. Castro, el cambio de atuendo no perjudicó a la Miss Perú.

“Me encantó Alessia, me encantó el vestido. A mi parecía que el traje en rojo cumplió el propósito de crear ese impacto de una rubia vestida de rojo. Me pareció fabuloso, el cuerpo de ella es uno de los mejores cuerpos del certamen, punto, le guste a quien le guste”, sentenció el experto puertorriqueño.

TE PUEDE INTERESAR