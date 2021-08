Alexandra Hörler se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues acaba de ingresar a un programa trasmitido por ESPN y también se encuentra a puertas de convertirse en una mujer casada junto a su pareja Juan Francisco Pardo.

“Personalmente también estoy muy contenta. Me voy a casar, estoy muy enamorada. Es probable que la boda sea a fin de año o comenzando enero de 2022″, comenzó diciendo.

Asimismo, la periodista deportiva comentó, que junto a su novio, eligieron casarse por civil en una conocida playa del Caribe, y que su vestido será diseñado por María Lucía Privat.

“Hemos elegido Barbados (isla caribeña) porque a los dos nos encanta la playa. Será una boda civil pequeña, solo estaremos mi novio y yo. Cuando nos casemos en Lima será diferente (...) Malú entendió todo lo que quería en mi vestido. Me caso de blanco, pero sin velo porque no me gusta”, agregó.

Por último, la conductora expresó su felicidad absoluta con Juan Francisco, pues nunca creyó que se casaría de blanco.

“Yo nunca esperé casarme, pensaba que era innecesario, no creía en los patrones establecidos por la sociedad, pero cuando conocí a mi novio sentí que quería pasar la vida con él. Ahora me he enamorado de verdad. Él es mi equilibrio, es atento, dulce y me escucha. A veces queremos viajar, pero no podemos porque tengo que ver fútbol los fines de semana”, finalizó diciendo a Trome.

