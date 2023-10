Alfredo Benavides sorprendió a propios y extraños al decidir pedirle perdón EN VIVO a su compañera Gabriela Serpa, con quien ha sido vinculado durante algún tiempo. Y es que el cómico hizo un mea culpa por si habría hecho sentir mal o incómoda a la modelo durante su estancia en “La Casa de Magaly”.

Durante la final de ‘La Casa de Magaly’ se realizó la secuencia ‘no soporto’, donde Alfredo y Gabriela fueron los elegidos y aprovecharon para decirse lo que pensaban el uno del otro.

“ Quiero aprovechar este momento para pedirte perdón si es que algo de lo que dije o hice te ha ofendido . Somos amigos desde hace mucho y siempre que has hablado de mi en entrevistas , has hablado bonito de mí y hasta he llorado, pero después te he escuchado decir que soy malo y solo quiero que seamos los amigos de siempre”, comenzó diciendo Benavides con la voz un poco entrecortada.

Al respecto, Gabriela también se emocionó notablemente con las palabras de Alfredo y resaltó lo mucho que lo aprecia.

“ A Alfredo lo conozco hace muchos años antes de estar en televisión, me ayudó muchísimo . A veces pasan estas cosas. Yo sé que eres una gran persona, con muchos valores y te quiero un montón. No tienes que pedirme perdón por algo que se nos escapó de las manos” , señaló la actriz cómica.

TE PUEDE INTERESAR