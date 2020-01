El exchico reality, André Castañeda, no tuvo problemas en dar su opinión cuando se le preguntó sobre el tema de la tan mencionada “Fiesta del terror”, donde presuntamente Poly Ávila y Claudia Meza habrían sido drogadas sin su consentimiento en una casa ubicada al sur de Lima y que tendría como dueño a Faruk Guillén, quien hoy en día enfrenta una investigación policial.

“Yo no converso con Poly hace más de un año, ya ni me acuerdo. Desde que pasó lo de El Valor de la Verdad que salió ‘La chama’ (Alexandra Méndez), cortamos comunicación totalmente”, expresó André.

Asimismo, la expareja de Poly Ávila trató de mantenerse al margen sobre el tema legal que puedan estar presentando en contra del amigo de Nicola Porcella, Faruk Guillén

“Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si bien entiendo, tiene impedimento de salida, tiene plazo. Si el Poder Judicial no lo encuentra culpable, si no lo procesan, él puede hacer su vida normal. Desconozco cómo va el tema legal, eso lo tendría que ver el abogado de Claudia y de Poly, no sé si hay seguimiento respectivo”, manifestó Castañeda.

Por otra parte, André Castañeda confirmó que nunca se ha hecho ningún arreglo estético, salvo un tratamiento de láser para borrar algunas cicatrices obtenidas a consecuencia de los deportes extremos que practica.

Video: Marysol Mayta

Video: Latina TV