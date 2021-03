Andrea Llosa, conductora de ATV, se pronunciará por la muerte del cómico Guillermo Chunga, conocido como ‘Liendrita’, quien expuso su drama familiar el pasado 22 de febrero, dos semanas antes de que lo mataran de siete balazos cuando viajaba en un auto, en el distrito de Ate.

Y es que el asesinato a sangre fría del artista causó conmoción luego de que todos conociéramos su historia con una mujer, de nombre Lucero Alayo, quien lo acusó de ser el padre de su bebé, producto de un encuentro íntimo con ‘Liendrita’.

Aunque, Andrea Llosa en su programa descartó la paternidad mediante una prueba de ADN, Lucero no se quedó tranquila con los resultados.

Es por ello que, ante los diversos comentarios que señalan a Llosa, la periodista romperá su silencio esta noche en su programa y se pronunciará sobre el caso de ‘Liendrita’, según informó Trome.

Su programa se emite a través de ATV, a las 8:45 de la noche.

“Liendrita” estuvo en programa de Andrea Llosa

A “Liendrita”, una mujer de nombre Lucero, lo acusaba de ser el padre de su hijo. La joven aseguraba que, tras tener un encuentro íntimo con el cómico ambulante, salió embarazada, pero que él no quería reconocer su paternidad.

“Ella aceptó ir conmigo al hotel. Yo me protegí ese día, incluso le dije toma la pastilla (del día siguiente) Yo no lo estoy negando al bebé, pero tengo dudas. Tengo derecho a la duda, porque ella cada vez que me llamaba era para pedirme dinero”, fueron algunas de las declaraciones que dio Guillermo Chunga al programa “Andrea” el pasado 22 de febrero.

Lucero contó que era fan de Guillermo tras ver sus shows en la calle. Ellos tuvieron un corto romance, pese a que Guillermo tenía una relación.

Tras el debate, Andrea Llosa dio a conocer que la prueba de ADN a Guillermo Chunga “Liendrita” descartó que sea el padre del bebé de Lucero, de cuatro meses.

