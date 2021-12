Andrea Luna estalló en redes sociales al enterarse de las fuertes acusaciones que lanzó su expareja Pietro Sibille. Según la actriz, ella fue maltratada física y psicológicamente y vivió una relación tóxica.

Como se sabe, Sibille confirmó infidelidad de Andrea Luna: “Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiesse”.

Sin embargo, la actriz lo desmiente y asegura que fue chantajeada por Sibille para seguir con la relación.

“Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, comentó la actriz en su cuenta de Instagram.

Luego agregó que tiene pruebas que demostrarían el presunto maltrato de su expareja durante los siete años que duró el romance.

“Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, aseguró.

“El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti (...) Si su pregunta es: ¿Por qué no lo dejaste antes? Les digo que esa pregunta está muy mal formulada. La pregunta sería al abusador: ¿Por qué no la dejaste que haga su vida y la retenías con amenazas?”, sentenció Andrea Luna.

