Andrea Luna salió a responder luego de que el actor Pietro Sibille asegurara que ella le fue infiel con el actor Andrés Wiese. La actriz utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que aclara que ella llevaba tiempo intentando salir de esa “relación tóxica”.

Con una fotografía suya y un extenso mensaje, Andrea Luna aclaró que durante su relación con Pietro Sibille fue “chantajeada” para continuar juntos. Además, aseguró tener pruebas sobre el maltrato del que fue víctima.

“Hola chicos. Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’ Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente”, empezó en su mensaje.

“Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, agregó en su mensaje.

Andrea Luna se defiende luego que Pietro Sibille dijera que le fue infiel. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, Andrea Luna envió un mensaje directo a su expareja y lo calificó como “cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratos”.

“Pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años. El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen sin saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”, añadió en su mensaje.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Cowboy Bebop”

Tráiler de “Cowboy Bebop”, serie de Netflix