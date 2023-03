Andrea San Martín estalló contra sus seguidores en redes sociales y desató toda su frustración contra las personas que se conectaron a su LIVE de Instagram. La influencer mostró su peor cara en un enlace EN VIVO, donde hizo catarsis frente a sus fans.

Un usuario se atrevió a comentar que el motivo de su enojo es que “terminó con el chibolo de seguro” , en referencia a su ‘saliente’ que trabaja en la producción de ‘Esto Es Guerra’, de nombre Francesco Méndez.

“Ay no, ya no empiecen a inventar por favor. No metas hombre acá en mi vida personal”, respondió la exchica reality.

El aludido se conectó al LIVE y le preguntó a Andrea de manera directa: “ ¿Estás estresada?” , a lo que ella contestó: “son más cosas que estrés, Francesco, son más cosas que estrés”.

En otro momento del video, la expareja de Sebastián Lizarzaburu explicó que ella padece de mucho estrés, aunque trata de controlarlo. “No puedo tener demasiado estrés, por eso a veces no todo el mundo me entiende. A nivel médico, yo no puedo tener mucho estrés, porque en mi familia arrastran estos problemas” , sostuvo.

Andrea San Martín también desató su furia cuando le preguntaron por su perrita Valentina, la cual ya no aparece en sus videos como antes. Su acompañante leyó la pregunta de los usuarios, haciendo que la modelo explote:

“Me llega al cu... ¿por qué lees la estupidez que están poniendo? no leas, haz de cuenta que nunca escribieron esa huev**. Son los atacados, los traumados, parece que los han abandonado una vez en su vida, parece que tienen ese trauma y andan jodiendo la vida”.

