¡Se encienden las alarmas! Andrea San Martín se fue de viaje a Estados Unidos junto a su hija mayor y Sebastián Lizarzaburu, pero sin la pequeña Lara, la hija menor que tiene con Juan Víctor Sánchez.

Y es que recordemos que la modelo aseguró que no pudo llevar a su pequeña, porque el expiloto no le habría otorgado el permiso legal debido al conflicto legal que ambos enfrentan.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que según comentó Juan Víctor para “Amor y Fuego”, la pequeña tuvo que quedarse en el país ya que se le había solicitado un test psicológico por parte de la madre, luego de que denunciara un supuesto maltrato psicológico por parte del expiloto.

“La Soraya San Martín viaja sin su hija porque no le permiten llevarla, porque tiene que estar aquí para una pericia psicológica que ha sido denunciada por la propia Andrea, es por eso que no puede viajar, esto es producto de su denuncia. ¿En venganza qué hace ella? No deja que vea a su padre, sino que se queda con la abuela”, dijo el conductor Rodrigo González.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO