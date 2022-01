En la reciente edición de “Porque hoy es sábado con Andrés”, el conductor Andrés Hurtado sorprendió a todos y a su invitada Teddy Guzmán al hablar una vez más sobre los extraterrestres.

Durante la conversación con la reconocida actriz, el carismático “Chibolín” aprovechó para confesar lo que le dijeron sus “hermanos superiores” en Estados Unidos.

“Los hermanos superiores, los hermanos extraterrestres me llevaron a Filadelfia, hace 26 años me contaron esto... yo le dije a Gisela esto. Al principio no lo entendía... todos los últimos 27 años de mi vida me lo han dicho paso a paso y se ha ido cumpliendo”, expresó en un primer momento.

Luego agregó: “Muere Ferrando y yo había ido hace 10 años a Filadelfia y mis hermanos superiores hace 28 años me dicen en Filadelfia tu vas a ser el próximo Augusto Ferrando... me dijeron tu eres el elegido, me subieron a un avión y me llevaron”.

Esta no es la primera vez que Andrés Hurtado se pronuncia sobre sus “hermanos superiores”. En otra oportunidad mencionó que era un enviado de Dios y que venía a salvar a la Tierra.

