A través de su cuenta personal de Facebook, el actor Lucho Cáceres sorprendió al compartir un extenso texto en el que señaló que bajo ninguna circunstancia es bueno dar opiniones apresuradas.

Lucho no mencionó en su texto a los actores Andrés Wiese y Mayra Couto; sin embargo, muchos fanáticos sí aludieron a la difícil situación que viven los actores que formaron parte del elenco “Al Fondo Hay Sitio”.

“El hecho que no hayas presenciado o no te des por enterado de algo no significa que no haya ocurrido, puede ser que sí puede ser que no, pero no puedes aseverar que no. Vivimos épocas muy sensibles, momentos de cambio, y si me preguntan, todos para bien”, inició el actor.

“En ese sentido apresurarnos prematuramente a emitir opiniones sobre temas que como sociedad nos aquejan endémicamente desde hace mucho tiempo, o tomar partido tempranamente, es demasiado arriesgado y puede resultar perjudicial no solo en lo personal sino en favor de una causa que tiene el legítimo derecho de reclamar, exigir, demandar, o cómo quieras llamarle, un cambio no solo en el accionar sino en la manera de pensar, mucho más complejo aún”, agregó.

En esa misma línea, Cáceres sostuvo que no hace daño esperar para hacer un juicio de una situación. “El desaprender no es tarea fácil, pero es necesario el empezar por lo menos a practicarlo, y creo que una saludable manera de hacerlo es el no emitir opiniones precoces ante determinados hechos, sobretodo, repito, aquellos cuyos índices nos develan una preocupante y vergonzosa estadística como país. No creo que haga mal esperar un poco antes de anticiparnos y arrojar juicios, sin perjuicio de dirigir nuestra empatía hacia donde nuestra conciencia nos dicte y consideremos necesario hacerlo”, finalizó.

En solo dos horas, su publicación obtuvo más de 500 reacciones y varios comentarios, donde sus fanáticos aplaudieron su mesurado mensaje.

“Sobretodo porque en nuestro país se vive de acoso constantemente y el atacar a quien hace una denuncia solo ocasiona que futuras denunciantes den un paso atrás y descarten la posibilidad de siquiera comentarlo”, escribió una seguidora del actor, y él no dudó en responder: “Ese para mí es el punto más importante, que bueno sería si todos lo entendiesen”.

