Se le viene la noche. Han pasado dos meses desde que denunciaron a ‘Andy V’ por violación y faltó a su primera citación ante la fiscalía, pero esta vez, decidió contar su versión y reconstrucción de los hechos para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

El ex de Lourdes Sacín fue enfático en señalar que él no es un “violador”: “Lo que más me duele y no puedo soportar es que me hayan puesto ese título, porque violador no soy, yo no violé a nadie”.

El rapero recreó la escena en la que según él, solo habría acompañado a la presunta víctima a que miccione y según él, debido a la distancia: “Todos habrían escuchado o se habrían dado cuenta si algo hubiera pasado”.

Andy V además afirmó que todo es un teatro del apoderado de la mujer de 30 años con discapacidad mental y el motivo sería que le robaron un reloj al ex de Susy Díaz y armando todo el caso, evitarían ser denunciados.

