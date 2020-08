Los integrantes de “Esto es Guerra”, Angie Arizaga y Jota Benz al parecer estaría nuevamente en ‘coqueteos’ no solo en su reality de competencia, sino también en otros programas de televisión, donde no desaprovechan la oportunidad para mostrar la ‘química’ que tienen.

Y es que este domingo el hermano de Gino Assereto y Rosángela Espinoza se enfrentarán a la popular ‘negrita’ y Mario Irivarren en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. ¿Cómo les irá?

El guerrero y la expareja de Nicola Porcella lograron evidenciar la confianza que aún existe entre ellos, pues como se ve en las imágenes, él le dio de probar un poco de su sazón en la boca mientras ella sonreía de felicidad.

“Fue terrible, bastante difícil. Como la mayoría de cosas, bajo presión, no salen bien. Intenté hacer arroz sin aceite, todo al revés, y peor con Rosángela Espinoza. No me apoyó en nada, cuando dizque quería ayudar, en vez de eso, me retrasaba más. Se cree la que sabe todo, pero no sabe ni cortar una cebolla”, manifestó el ahora cantante.

Asimismo, Jota confiesa que es de aquellos chicos que les gusta apostar por lo novedoso. “Soy de los que, un fin de semana, busca una receta en Internet, se va a comprar los ingredientes y experimenta a ver qué tal le sale. Me gusta mucho aprender nuevas cosas”, expresó.

