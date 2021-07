Mientras Jean Paul Santamaría y Romina Gachoy ya planean su viaje a Uruguay para fin de año junto a los hijos de Angie Jibaja, a la modelo parece no haberle gustado para nada esa idea.

En un adelanto del programa “Amor y Fuego”, Angie Jibaja asegura que no permitirá que se lleven a su hijos a otro país. Incluso hace un llamado a las autoridades competentes.

“Ojo a las autoridades. Yo no he dado ningún permiso para que mis hijos salgan de Perú y no lo voy hacer”, se le escucha decir a Angie Jibaja sumamente molesta.

VIAJARÁN

Romina Gachoy, actual pareja del cantante Jean Paul Santamaría, confirmó que ambos abandonarán el Perú y viajarán a Uruguay para buscar un mejor futuro para sus hijos. De esta forma, se llevarán también a los dos menores hijos de Angie Jibaja, debido a que Santamaría tiene la patria potestad.

En declaraciones al programa ‘Mujeres al mando’, la uruguaya contó cuáles son los planes de la familia.

“No nos vamos ahora, porque los dos tenemos proyectos en este momento. Pero sí, el próximo año, la idea es iniciarlo en Uruguay. Tenemos una propuesta de trabajo que es maravillosa y asegura un futuro hermoso para los chicos, que es algo que nosotros priorizamos”, detalló.

