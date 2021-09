La modelo Angie Jibaja tuvo calificativos de fuerte calibre contra su expareja y padre de sus hijos, Jean Paul Santamaría. La popular ‘chica de los tatuajes’ no pudo aguantar más y denunció que sus pequeños sufrirían maltratos a manos del cantante y su actual pareja, Romina Gachoy.

“Guarde en silencio todo lo que nos hacías, por miedo a las represalias que caen sobre mis niños. Jean Paul es y siempre fue un mostro sin corazón. Manipulador, mitómano, psicópata, narcisista, una persona que puede hundir elegantemente, te hace sentir nulo, bloquea tu mente. No piensa en las consecuencias del grado de maldad, no tiene límites”, escribió indignada.

En un extenso comunicado compartido en su cuenta de Instagram, Angie Jibaja denunció que el cantante “se desquita con sus hijos por el odio y rencor que me tiene”.

También recordó que ella fue víctima de agresión física por parte de Jean Paul cuando eran pareja: “Lo viví en carne propia, él me maltrataba, me insultaba embarazada, me humillaba con mi hijo pequeño, él destrozó la casa donde vivíamos. Yo siendo adulta callaba, y no le dije a nadie sobre las torturas que vivía por miedo, por insegura. Mis hijos callan y hasta te pueden decir que está todo bien, los conozco bien, lo sé, son valientes y no discuten porque no pueden defenderse. Solo me queda rogarle a dios que estén bien porque no me contestan nunca”.

En la víspera, Angie Jibaja arremetió también contra Romina Gachoy por publicar una fotografía con su hija Gia, abrazándola por su cumpleaños.

“Ahora mismo mis hijos deben estar despiertos todavía, escuchando a Jean Paul hablar mal de mi. Mis hijos tienen miedo por eso callan. Ellos lo aceptan todo solo para que pare de hablar más de su mamá. Mis hijos están muy mal, lo sé, los conozco, soy su madre y ellos no pueden hablar conmigo porque según Romina y Jean no quieren”, agregó.

¿Qué pasó con los hijos de Angie Jibaja?

Como se recuerda, Angie Jibaja perdió la tenencia de sus dos menores hijos en marzo de 2021. Ahora los menores viven con su padre y la esposa de este, la uruguaya Romina Gachoy.

El año pasado, Angie estuvo ligada a varios escándalos de conductora y de adicciones. La denominada Chica de los Tatuajes fue muy amiga de la venezolana Caroline Visser, quien, meses después de innumerables salidas nocturnas con la peruana, le pidió a esta que se interne en un centro de rehabilitación.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esto es Guerra: Conoce la lista de elegidos que competirán en ‘Guerreros México’

Después de varios días de evaluación a cada uno de los participantes, el tribunal de ‘Esto es Guerra’ decidió convocar a Pancho Rodríguez, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza, Ducelia Echevarría y Karen Dejo, para ir a competir a sus similares de ‘Guerreros México’. No obstante, aún quedan dos cupos para un hombre y una mujer que el tribunal lo decidirá en estos días. (Fuente: América TV)