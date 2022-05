Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba se encuentran nuevamente en el ojo de la tormenta debido a que la actriz solicitó la variación de tenencia compartida. Como respuesta, el futbolista mostró varios chats con la madre de su hija y, en estos, se observa que ella le mandó una foto de su hija en brazos de Anthony Aranda.

En diálogo con América Espectáculos, el ‘activador’ se pronunció sobre la situación que vive su novia: “Simplemente cabeza fría y apoyarla en todo siempre”, dijo Anthony Aranda; sin embargo, manifestó que no dará más detalles: “No, no tendría por qué (referirse al tema)”.

Ante la pregunta sobre la imagen que Melissa Paredes envió a Rodrigo Cuba, Anthony Aranda aseguró que no hay “nada de malo” y que la niña le tiene cariño: “No, pero... ¿la foto qué es? Que estoy agarrando un carrito en Wong y ella está adentro del carrito y me agarra la mano. Sí, me tiene cariño, obvio ¿no? Pero no le veo nada de malo”.

En ese sentido, Anthony Aranda descartó que sea una falta de respeto a Rodrigo Cuba: “La falta de respeto es de algunos que lo califican así, o sea, imagínate”.

“Te lo resumo en una palabra, yo la veo a Melissa súper fuerte y eso a mí me llena de orgullo”, dijo Aranda, quien aseguró que siempre estará junto a Melissa: “Siempre, en cualquier momento la voy a acompañar”.

Fuente: América Televisión

