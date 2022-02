Cuando todos pensaban que Anthony Aranda ya no tenía futuro en la televisión, el bailarín sorprendió como el nuevo ‘jale’ de “Esto Es Guerra 10 años”. Y eso que aún se especula el ingreso de Melissa Paredes al reality de América Televisión.

El popular ‘activador’ fue cuestionado por Yaco Eskenazi, quien le preguntó si era cierto que él no quería estar en televisión. “¿Es cierto que dijiste que la televisión no era lo tuyo?”, preguntó el esposo de Natalie Vértiz.

El bailarín aclaró que él nunca dijo eso: “no fueron mis palabras que yo dije ‘no quiero estar en televisión’, es más, a mí me conocieron en televisión, estuve en un programa de baile, es parte de mi rubro”

Sin embargo, fue Melissa Paredes, su novia, quien había dicho en reiteradas ocasiones que a él no le interesaba la fama.

En enero del 2022, Giovanna Valcárcel de ‘Mujeres al Mando’ le pidió a Melissa que haga entrevista a su pareja, a lo que ella resaltó: “por allí están hablando de que él está buscando fama, cuatro meses que estamos en esta y no ha salido en nada, no inventen, él dice ‘no es mi rubro, no es mi ámbito’”.

Y, en febrero, Melissa brindó declaraciones al diario Trome, donde indicó que Anthony no está acostumbrado al mundo de la farándula y que ella estaba tratando de convencerlo para le empiecen a gustar las cámaras.

“A él no le gusta declarar. Nunca lo hace, como que no le gusta la cosa (las cámaras), lo estoy convenciendo para que le empiece a gustar (ríe)”, comentó al referido medio.

TE PUEDE INTERESAR