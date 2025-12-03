La cuenta regresiva ya empezó. Anuel AA llega a Lima dispuesto a romper el “Arena Monumental” este 5 de diciembre, donde presentará todos sus éxitos, que son parte de su gira mundial “Real Hasta la Muerte”. Quedan pocos días para disfrutarlo en vivo.

Luego del rotundo éxito de su anterior presentación en Perú, el intérprete de “China”, “Secreto”, “Ella Quiere Beber” y otros grandes éxitos, vuelve con una puesta en escena recargada, en el marco de su gira mundial “Real Hasta la Muerte”, nombre que se ha convertido en su sello personal y en todo un movimiento para sus seguidores.

El artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, ha sabido conquistar el mundo con su estilo crudo, letras intensas y una presencia escénica inconfundible. Desde su irrupción en la música urbana, Anuel AA ha sido una figura clave en la evolución del género, colaborando con estrellas como Karol G, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, entre muchos otros.

Su regreso a Lima no es solo un concierto más: es un evento que consolida la conexión entre Anuel AA y el público peruano, que ha mostrado un respaldo masivo desde sus primeras visitas. En su última presentación en el país, logró un lleno total, con miles de fans vibrando con cada canción. Por ello, su retorno ha sido calificado como uno de los shows más esperados.

Las entradas adquiridas conservarán plena validez para esta nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Para los que aún no compraron, quedan muy pocas en Teleticket. Este viernes 5 de diciembre los fans de Anuel AA podrán disfrutar del regreso del “Dios del trap”.