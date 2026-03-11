Por primera vez en la historia de la cumbia latinoamericana, dos instituciones del género se unen en una sola canción. Armonía 10 de Piura y La Sonora Palacios de Chile presentan “15 Días”, una colaboración histórica que conecta generaciones, territorios y estilos bajo una misma emoción: intentar olvidar un amor que aún permanece en la memoria.

Con 53 años de trayectoria, Armonía 10 —conocida como “La Universidad de la Cumbia”— es una de las agrupaciones más influyentes y longevas de la música tropical peruana. Su característico sonido norteño, potente y profundamente sentimental, ha marcado a varias generaciones y consolidado un repertorio que forma parte de la identidad musical del Perú.

Por su parte, La Sonora Palacios, con más de 60 años de historia, es considerada la agrupación creadora de la llamada cumbia chilena, siendo un pilar fundamental en el desarrollo y la popularización del género en ese país. Su estilo tradicional, festivo y contagioso ha trascendido décadas, manteniéndose vigente tanto en los escenarios como en las plataformas digitales.

“15 Días” construye su narrativa desde una confesión directa y popular: la promesa de olvidar en quince días a quien todavía habita en el recuerdo. La canción retrata esa contradicción universal entre la fortaleza que aparentamos y la fragilidad que aparece cuando el amor se resiste a irse. El resultado es una cumbia de despecho colectivo, con una producción contemporánea que respeta la esencia clásica de ambas agrupaciones.

Musicalmente, el tema fusiona la potencia instrumental y el sello norteño peruano de Armonía 10 con el carácter festivo y tradicional de La Sonora Palacios. El resultado es una cumbia transnacional, profundamente emocional, pero pensada para cantarse y bailarse en coro.

Más allá de lo musical, esta colaboración representa un puente cultural entre Perú y Chile, dos países donde la cumbia continúa siendo uno de los géneros más convocantes en conciertos y con alto consumo en plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Armonía 10 y Sonora Palacios no solo unen dos marcas históricas de la música tropical: también transforman el dolor en un coro colectivo que trasciende fronteras.

“15 Días” ya está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip grabado en Chile que retrata el encuentro y la energía de ambas orquestas en un mismo escenario.