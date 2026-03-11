Ernesto Pimentel tuvo un auspicioso debut con su nuevo programa “Sábado Súper Star”, ya que fue el espacio más visto del fin de semana con 8.7 puntos de rating. Mientras que el “Reventonazo del verano” fue el segundo con 8.5 puntos.

Con “Sábado Súper Star”, Ernesto Pimentel deja de lado sus polleras, tacones altos y trenzas, para ser él mismo y regresar a la conducción con un programa lleno de diversión, retos extremos, parodias, baile e imitaciones. Anteriormente, Pimentel ha conducido exitosos programas como “Camino a la fama” en ATV y “Sabadazo” en Latina.

“Me siento agradecido por la preferencia que el público me ha dado el último sábado, pues ‘Sábado Súper Star’ ha debutado liderando el rating. Además, estoy más feliz porque ‘El Reventonazo’ sigue marcando la pauta del entretenimiento junto a un talentoso elenco artístico”, comentó Ernesto Pimentel.

En el primer programa de “Sábado Súper Star” estuvo marcado por la presencia del equipo de conductores de “América Hoy”; quienes compitieron en diversos retos con los integrantes de “El Reventonazo”.

En dichos retos sorprendió ver a Rebeca Escribens caracterizando a Thalía en su faceta de quinceañera, Janet Barboza superando un reto extremo con tarántulas; Edson Dávila cantando con mariachis, la doctora Rosario Sasieta imitando a Mimy Succar y Frank Mendizábal como Michael Jackson.

Otros programas como “Yo Soy” alcanzaron 6 puntos, y JB Noticias apenas 3.8 puntos de rating.

¿Competencia de Gisela?

La producción de “Sábado Súper Star” está a cargo de Genaro Ruiz Prado, quien descartó que este nuevo espacio compita con el que alista Gisela Valcárcel para su retorno a la televisión por Panamericana los sábados por la noche.