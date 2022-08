El año de luto quedó en el pasado. Luego de deslizarse que Shakira habría terminado con Piqué por encontrarlo con la modelo Clara Chía, él confirma que sí hay algo, mostrándola como la nueva dueña de su corazón en público.

El programa ‘Socialité’ logró ampayar al jugador del ‘FC Barceclona’, dándole muestras de amor a su joven novia, sin temor a cámaras ni a críticas de quienes lo rodeaban, quienes además eran, en su mayoría, la familia del español, demostrando que esto va en serio.

“He visto muchísimo amor, le va a doler mucho a Shakira, porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante”, fueron las contundentes palabras de las conductoras de ‘Socialite’, revelando que el español está empezando a mostrar amor, que quizá no sentía por la cantante colombiana.

BOMBAZO @socialitet5: Primer beso de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí tras la ruptura con Shakira #Socialité591 #WeLoveYouShakira pic.twitter.com/iS4Ykj4UGt — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) August 21, 2022

