No sería la primera. Los programas de Gisela Valcárcel han dado qué hablar últimamente por los romances prohibidos que se forman en sus ensayos, tal como indicó Magaly Medina y ahora Yahaira Plasencia adelanta que la nueva elegida para levantar el rating, podría ser ella.

La autodenominada ‘Patrona’, decidió comenzar descartando que actualmente tenga un romance: “Estoy conociendo gente, tengo amigos pocos, pero muy cercanos a mí y a mi familia también... La verdad que todavía no llega, me han intentado vincular con mucha gente, por solo comer, por solo ir a casa, por solo pasear”.

Sin embargo, la salsera no estaría cerrada a conocer el amor en ‘La gran estrella’, cumpliendo así el ciclo de romances por rating que anunció Magaly Medina: “Estoy bien así, quizá me enamoro aquí o afuera, no sé, dónde estará el amor de mi vida”.

