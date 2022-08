Escándalo en la farándula peruana. Un Tiktoker especializado en marcas de ropa, decidió desmentir a algunas famosas del medio peruano, quienes estarían usando zapatillas, bambas y entre ellas las que más terminaron con roche, fueron Melissa Klug y Samahara Lobatón.

Magaly comenzó sus críticas, poniendo en su lugar a la ‘Blanca de Chucuito’: “Yo digo, si no tienes para comprar unas originales, por qué te empeñas en vender una cosa que no tienes, que no eres”.

La ‘urraca’ aprovechó la oportunidad para dejar en claro que a ella jamás la veremos con una prenda falsa: “Yo siempre creo en lo original, me encanta lo original y es cierto que de hecho puedo comprarlo, pero aún en mis épocas en las que andaba a pie y tomaba micro, no me llamaba la atención y nunca me llamó la atención las cosas falsas, las cosas bamba”.

