Milett Figueroa brindó una entrevista a la periodista Verónica Linares, en la que habló sobre su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli.

Durante la entrevista, Milett dejó en claro a Verónica que no le importa la edad a la hora de entablar una relación con una persona.

“Me parecen re-interesantes las arrugas, re-interesantes (...} me parece ridículo definir a alguien por la edad, me parece antiguo. A mí me parece reinteresante un hombre de mucha edad, mis dos enamorados han sido chicos de mi edad, y ya viví esa experiencia, ahora quiero vivir algo distinto”, expresó la modelo.

“(El señor tiene 63 años) pero, no parece para nada, ¿has visto la personalidad que tiene? (Vero: es un chibolo) Es tan alegre, si no me dices la edad que tiene no me doy cuenta”, expresó la periodista.