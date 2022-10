Este 26 de octubre de 2022, Alondra García Miró volvió a lucirse con un familiar del futbolista Paolo Guerrero, pese a que días atrás marcó distancia tras las críticas que recibió por un video en el que compartía con la familia del ‘Depredador’ pese a que él ya tiene una nueva relación.

Esta vez, la esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera, Lorena, insistió en lucirse con la ‘ojiverde’, desatando más comentarios en las redes sociales. Ella compartió un selfie de ambas con el siguiente mensaje: “@anacerivero_atelier Anita solo faltaste tú”.

Foto: Instagram @lorecatasus

Y es que no es la primera vez que Alondra García Miró se luce con familiares de Paolo Guerrero pese a que ya terminaron su relación. Hace algunas semanas, la ‘ojiverde’ también se dejó ver con la tía del jugador, Mary Rios.

Por si fuera poco, el programa Amor y fuego difundió un video en el que se ve a Alondra García Miró bailando en una fiesta con la familia de Paolo Guerrero, en la que también estaba presente doña Peta.

Sin embargo, ante las fuertes críticas, Alondra García Miró marcó distancia de la familia y aseguró que era un video antiguo: “Rara vez hago comentarios sobre las notas que sacan sobre mi y mis temas personales porque sé que es parte de su trabajo, pero solo pido que las notas o vídeos se ajusten a la realidad y a los tiempos en que pasan. He visto que en los avances del programa están anunciando una nota donde difunden un evento que no es de ahora, es bastante antiguo y amerita aclararlo para que no se preste a especulaciones y mucho menos a malos entendidos. Aprovecho para agradecer el cariño y la atención que de alguna u otra forma me muestran”, señaló.

Como se conoce, Paolo Guerrero ha presentado públicamente a su nueva pareja, la brasileña Ana Paula Consorte.

TE PUEDE INTERESAR