Evelyn Vela salió a contar su verdad luego que su expareja Valery Burga se llenó la boca diciendo que él pagaba las cuentas y hasta el recibo de luz de la peruana. “A esa señora le he tenido que pagar hasta la luz. Ella no trabaja, ella sí no trabaja”, había dicho el barbero en un video de TikTok.

Sin embargo, la modelo demostró antes las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que, por lo contrario, era ella quien ayudaba económicamente a su esposo debido a que él estaba endeudado.

La ‘Reina del Sur’ mostró los depósitos de más de cuatro mil dólares que le envió a su aún esposo. “ Más bien me debe y debe no sé cuánto al child support (manutención) de sus hijos ¿Quién es el mantenido? ”, arremetió.

Audio del esposo de Evelyn Vela

Evelyn Vela también expuso un audio de su aún esposo Valery Burga, donde él le pide un cheque.

“Hace falta que ya te pongas a trabajar en tu spa para que me pases mi cheque que estoy pasmado. Si puede hacer rápido, ya ir haciendo promoción, tener clientes... Voy a hacer un curso de tatuaje en las cejas a mujeres para llevarlo a Perú”, se escucha en el audio.

“Yo necesito tener plata allá en lo que sale, las cosas tuyas para poder mantener mis cosas aquí, ¿me entiendes?” , dice el barbero en la grabación.

