Jean Deza quedó en evidencia tras un audio que difundió su expareja y madre de su última hija, Elva Vracko. La llamada telefónica fue difundida en el programa ‘Magaly TV La Firme’ este 28 de marzo de 2023, donde el pelotero se muestra como un patán y lanza insultos.

La expareja del ‘ratón’ Deza difundió audios que dejan mal parado al futbolista del Cienciano, donde le reclama por por llevarse a su hija de seis años como parte de su régimen de visitas; sin embargo, la regresó a altas horas de la noche pese a que la menor tenía que ir al colegio al día siguiente.

Asimismo, lo acusa nuevamente de no cumplir con la manutención de la pequeña, debiéndole más de 200 mil soles hasta la fecha. “Quien miércoles te crees tú para traer a la bebé de nuevo a esta hora? ¿Qué te dije la vez pasada? No me interesa...”, dice alterada la joven madre.

Sin embargo, el exnovio de Jossmery Toledo le responde con lisuras:

“¿Qué chu*** gritas? ¿Soy tu hijo? ¿Por qué chu** gritas?“, se le escucha decir al jugador, bastante alterado. “No, soy la mamá de tu hija y merezco respeto Háblame bien”, le responde Elva Vracko. “¿Qué chu*** gritas? Entonces respétame tú a mí”, dice Deza, alzando la voz.

