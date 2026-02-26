Llovía en Lima, pero nadie se movía. Más de 30 mil personas esperaban firmes en el Estadio Nacional la primera fecha en Lima de la gira “¿Y ahora qué?” de Alejandro Sanz, desafiando al clima incierto y el calor extremo que no se vivía con tanta intensidad desde hace casi 30 años. Abrió con “Desde cuándo” y el estadio entero se convirtió en un solo coro.

Un arranque a puro sentimiento

Con un sentido “¡Perú, emocionado de estar aquí!”, Sanz marcó el pulso de la noche. La lluvia se volvió parte del paisaje y nadie parecía notarla. Sonaron temas recientes como “El vino de tu boca” y “Bésame”, tema que interpreta junto a Shakira.

No hubo pausas largas ni discursos ensayados, Sanz dejó que las canciones hablaran. Desde sus primeros éxitos en los noventa hasta los lanzamientos más recientes, el repertorio fue un viaje por distintas etapas de su carrera, por amores que empiezan y terminan, por letras que muchos han hecho parte de su propia historia.

Clásicos que no pasan de moda

La velada avanzó entre himnos que han acompañado generaciones como “A la primera persona”, “Mi soledad y yo”, “Cuando nadie me ve”, “El alma al aire” y “Aquello que me diste”. Cada canción era recibida como un reencuentro. Sanz sonreía y dejaba que el público tomara la batuta.

Orgullo peruano en escena

Uno de los momentos más especiales llegó cuando presentó a su percusionista, la peruana Gisella Giurfa. Contó que había cumplido años hace pocos días y que su familia estaba entre el público. “Quiero que le den un abrazo enorme para que se sienta en casa… Gisela es una peruana que lleva la música peruana donde vayamos”, expresó. El aplauso fue inmediato. Sus padres estaban entre el público y la escena tuvo un aire familiar.

Un cierre que nadie quería

Con el paso de las horas llegó el tramo final de la noche, pero nadie quería despedirse. Entonces aparecieron “¿Y si fuera ella?”, “¿Lo ves?”, “Las guapas” y el esperado “Corazón partío”, la canción que lo catapultó a lo más alto y que él mismo ha señalado como una de las más significativas de su trayectoria. La despedida fue corriendo de un lado a otro del escenario, lanzando besos y agradecimientos

Dos noches inolvidables

La primera fecha dejó claro por qué Sanz hizo sold out. Para quienes asistirán a la presentación de hoy, 26 de febrero, en el Estadio Nacional, la recomendación es llegar con anticipación. Las puertas abrirán a las 05:00 p.m. y el ingreso es más rápido si se lleva el DNI y la entrada (digital o impresa) lista al momento del control.

También se sugiere ir con ropa ligera y mantenerse hidratado, considerando las altas temperaturas que atraviesa la ciudad. Aunque la lluvia sorprendió en la primera fecha, el calor sigue marcando las jornadas en Lima. La idea es llegar con tiempo, y ubicarse con calma.

