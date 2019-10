Esta mañana, una denuncia por tocamientos indebidos contra una menor por parte del músico Carlos Rafo Asto, integrante de la agrupación Bareto, fue expuesta en la página de Facebook “Me too - Yo también”.

En la trágica historia, la madre de la menor cuenta cómo fue que el músico, quien ejerce también como profesor en una conocida escuela, tocó indebidamente a su hija cuando le enseñaba clases de piano.

La señora que denuncia el hecho, no solo narró su historia públicamente también lo hizo a través de la justicia en el año 2017; sin embargo acaba de archivarse. A pesar que comenta que hay vídeos en las que Carlos Rafo roza sus partes íntimas con las de su hija y otras menores de edad.

“En el año 2017, decidí regalarle a mi hija unas clases de piano en la Escuela Audiomusica, la cual tenía una oferta de 3 meses de estudio por 700 soles, la cual como no aprovechar. Esas clases eran los sábados de 11 a 12 y mi hija era la más feliz. Conocí al profesor, había una cámara en el salón y las puertas eran de vidrio. No había problema con eso. Se veía un lugar muy seguro y confiable. Con lo cual me sentí mejor que era una escuela en Plaza Salaverry. Nunca me voy a poner a pensar que pasaría algo allí. El último día de clases se me ocurrió ir y dejarla a mi hija (...) En ese momento yo decido regresar 15 minutos antes de que termine la hora. Y cuando me acerco a la tienda y entro veo una situación terrible. En la que este profesor estaba encima de la espalda de mi hija con todos sus genitales apoyados en la espalda de mi hija dictándole clases de esa manera. Y mi hija incomoda y yo no lo podía creer. En ese momento era como si estuviera viendo algo y no podía moverme. No podía gritar. Ni decir nada. Se le hizo una denuncia por tocamientos indebidos.Fue de verdad una lucha porque ni la Policía ni los de la escuela querían colaborar con nosotras. Cuando pasa a la Fiscalía, se puede ver los videos en los cuales salen más cosas hechas por este tipo a mi hija. En el video hay varias situaciones de rozamiento de senos del profesor con el brazo, tocamientos de manos, cabeza, y apoyo de sus genitales en la espalda de mi hija, así como lo leen. He tomado clases de piano en mi niñez. Jamás en mi vida he visto eso. Este tipo daba clases a niños y niñas, les hacía dibujar y pegaba el dibujo en la pared, ganándose la confianza del niño haciéndose su amigo y confidente. Me contó él que todos los niños tenían problemas y que el trataba de ayudarlos. Nunca me imaginé que era un enfermo sexual".

SE PRONUNCIARON

Ante esto, la agrupación Bareto se pronunció a través de un comunicado oficial desde sus redes sociales, donde le dan su respaldo al tecladista Rafael Carlos. Esto, debido a que tomaron conocimiento de los detalles, además de resaltar que la denuncia no prosperó, ya que es una acusación falsa.

“Habiéndose emitido la disposición fiscal del 26 de septiembre de 209, que resuelve no haber mérito a denunciar penalmente a Rafael Carlos, y consecuentemente su archivo definitivo (...) Somos conscientes del coraje necesario para realizar una denuncia de esta naturaleza. Sin embargo, en este caso las pruebas y la investigación demuestran que se trata de una acusación falsa”, dice parte del comunicado.

