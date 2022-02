¡Más enamorados que nunca! Beto Da Silva sorprendió a propios y extraños al mostrar su lado más romántico con su esposa Ivana Yturbe, con quien este jueves 17 de febrero cumple un año de casado.

Y es que el futbolista le dedicó una tierna publicación a la exchica reality, donde expone las razones por las que la ama y elige como compañera cada día.

“Me acuerdo el día que le escribí una carta a mi esposa, fue la primera carta y la única que le hice desde que la conozco, a veces me pregunta por qué no le he vuelto a hacer otra… ¿Qué acaso ya no la amo? No le digo el verdadero por qué”, comenzó escribiendo.

“La verdad es que esa vez puse todo lo que le quería decir en un papel por tener un poco de temor, me acuerdo que me pidió que se la leyera, ya se imaginarán como me puse”, agregó.

“Ella había tomado un poquito y termino olvidándose de todo lo qué le dije, al día siguiente se lo volví a repetir. Me salieron otras palabras, porque como les digo, no era tanto lo que tenía para decir que no alcanzaba en un papel y tenía que hacer que esta chica se enamore de mí. Fue difícil, pero valió la pena”, expresó.

Lejos de cerrar el mensaje, Beto describió cada fotografía y finalizó mencionando que está más que feliz de formar una familia con Ivana, junto a sus dos pequeños. “¡Mi familia, la que yo escogí y luche para tener! La que protegeré hasta el final de mis días. ¡Porque me ha tocado vivir de todo! Pero al final de todo, lo único que tiene sentido es... la familia. Una buena esposa es un regalo de Dios. No le entregues cartas, dile lo que sientes todos los días”.

