Durante el programa América Espectáculos de este 5 de enero, Brunella Horna y Valeria Piazza se enfrentaron por la amistad de Ivana Yturbe. Sin embargo, ambas admitieron que la mejor amiga de la ‘princesa inca’ es otra persona, quien fue elegida para ser la madrina de Almudena.

“Tú me has estado haciendo la competencia, ahora te lo tengo que decir. Lo peor de todo es que me había pasado diciendo quién va a ser la madrina, era Brunella, era yo, me hicieron hacer puntos y al final ninguna de las dos”, dijo Valeria Piazza.

“Pero no entiendo, ¿quién es más amiga de Ivana?”, preguntó la reportera de Estás en todas, Ximena Dávila. “Yo”, respondió rápidamente Brunella Horna. “No, yo”, interrumpió Valeria Piazza.

“Yo, a ver ¿estuviste en su boda?”, preguntó Brunella Horna, desatando las risas de todos en el set. “No... pero ¿sabes por qué? Porque tú te fuiste a Trujillo primero, tú lo planeaste para estar en la boda y yo no pude porque estuve acá trabajando, y ya no tenía más días”, se excusó Valeria Piazza.

Finalmente, Brunella Horna admitió que Ivana Yturbe no la eligió como madrina: “No, mentira, nos choteó a las dos, va a ser su mejor amiga, obviamente, yo tengo que aceptar soy bien ingrata, soy bien ingrata, así que no podría ser la madrina, pero siempre pendiente, aparte ya va a vivir acá en Lima, Beto ya va a jugar acá en Lima”.

“Eso es un plus, solo que sí, está un poco lejos de mi casa, pero hay que ir a verla juntas”, comentó Valeria Piazza. “Es que vive bien lejos Ivana”, coincidió Brunella.

