Brunella Horna no se guardó nada y le mandó un contundente consejo a su amiga Flavia Laos, quien estaría en ‘saliditas’ con Austin Palao tras celebrar juntos el Año Nuevo 2022.

La rubia recordó que Austin fue pareja de Luciana Fuster y terminaron en octubre de 2018.

“Tengo que hablar sobre esa supuesta relación de Flavia. No me gusta. Flavia, tú no puedes caer en ese palito. Tú ya estás en otro nivel... no caigas en eso. Austin es ex de Luciana”, dijo indignada.

Brunella le pidió a Flavia no caer en ese juego “de que la gente comente”.

Por su parte, Valeria Piazza mencionó que Austin es un buen chico “que trata muy bien a las mujeres”, a lo que Brunella respondió: “es mucha coincidencia que estén saliendo, no...”.

Flavia Laos se pronuncia tras pasar Año Nuevo con Austin Palao

La modelo y actriz Flavia Laos se pronunció sobre los rumores de un posible romance con el exchico reality Austin Palao. La influencer contó detalles de como pasó las fiestas de fin de año al lado de la expareja de Luciana Fuster.

“Recibí el 2022 con un plan fuera de lo común, me divertí muchísimo y use mi calzón amarillo, jeje”, respondió Flavia en sus historias.

