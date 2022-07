Sin filtros. Kurt Villavicencio, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Metiche’, no se calló nada y criticó fuertemente la pedida de mano de Richard Acuña a Brunella Horna, la cual se llevó a cabo el último sábado 16 de julio.

Y es que el conductor de “D’Mañana” sorprendió a sus compañeras al revelar que no cree en la unión de el excongresita con la joven empresaria. Sin embargo, lo que dejó en shock a todos fue cuando mencionó a la expareja de la modelo, Renzo Costa.

“Tiene 25 y la mujer desde los 22 está que le pide y le pide... Con el Renzo Costa no se le hizo, ya se le hará con este hombre que tiene que tiene más plata que Renzo... A ella no le importa la edad, no le importa la cara, ni cuerpo, ni porte, le importa solo expandir sus tiendas y sus negocios”, comenzó diciendo Metiche.

En ese sentido, Villavicencio señaló que pese a que pueda existir amor entre Brunella y Richard, la modelo siempre priorizará sus empresas y éxito laboral.

“Algo de amor habrá, pero más predomina el dinero. Es emprendedora, pero si mi novio me puede ayudar a invertir más, bienvenido sea... El tiempo dirá si hay boda o no hay boda”, agregó el conductor de Panamericana Televisión para El Popular.

