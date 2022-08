Al parecer, Brunella Horna no supera a Renzo Costa y ese fue el motivo por el que fue duramente criticada por Magaly Medina, quien considera una falta de respeto que hable de esos temas estando comprometida.

La ‘urraca’ comenzó señalando que Brunella debería aprovechar a los terapistas que invitan a su programa para que la traten: “Yo creo sinceramente que la terapia, deberías retomarla y eso debería decirte los psicólogos que llevan a tu programa”.

El recordar a tu ex estando comprometido, es tomado como una falta de respeto para Magaly Medina, quien no dudó en despotricar contra la conductora de ‘América Hoy’: “Por qué Brunella cuando ya tiene anillo y fecha, no respeta su novio, recordando a sus relaciones anteriores, porque uno debe dejarlo para poder avanzar”.

