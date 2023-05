Tras el polémico ampay del cómico ambulante conocido como Jefferson y la actriz porno Canelita Amoretti, él salió a pedir disculpas por lo sucedido mientras que su amiga cariñosa descartó que haya pasado algo más que besitos durante su estadía en un hotel.

Magaly decidió hacerle un pequeño seguimiento a lo que pasó con los protagonistas del ampay luego de que salgan en TV por primera vez y se topó con el mea culpa del cómico Jefferson: “Es la primera que me agarran, pedirle disculpas a mi esposa, no la molesten a ella, no la juzguen a ella, no tiene la culpa”.

Por otro lado, quien no pidió disculpas, pero descartó que haya pasado algo más que besitos con el cómico Jefferson fue Canelita Amoretti y contó su versión de cómo llegaron al hotel en San Juan de Lurigancho: “Él me dijo que tenía un amigo que tenía como que un privado en un hotel, yo le dije a él cuando estábamos en el auto si era seguro y me dijo vamos”.

Canelita afirmó que en el lugar en el que estaban dentro del hotel no era una habitación, pero sí había una cama, pero descartó tajantemente haber tenido un encuentro sexual con el cómico ambulante: “Dentro del cuarto no, estuvimos dentro del sitio y sí había una cama, pero no le he visto el pipí”.

