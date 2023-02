Tiene para rato. Tras el estreno de la nueva película ‘Asu mare los amigos’, la ausencia de Ricardo Mendoza, quien encarnaba a ‘Tarrón’, despertó las dudas de muchos seguidores, hasta que el comediante de ‘Hablando Huevadas’, afirmó haber sido descartado por las bromas en contra de personas con habilidades especiales que no habrían sido tomadas con humor por Carlos Alcántara.

El comediante de ‘Hablando Huevadas’, afirmó en más de una ocasión que no lamenta no ser parte de la película ‘Asu Mare’, ya que el dinero no le falta y que él cobraría mucho más de lo que le pueden pagar, motivo por el que Carlos Alcántara decidió comentar: “Si son felices, haciendo lo suyo, que sean felices, si están facturando dinero como locos, que lo sigan haciendo, si eso es lo más importante para ellos, bacán”.

Los reporteros de ‘Magaly TV’, intentaron sacarle más declaraciones sobre el chongo que tiene con su sobrino, sin embargo, el actor se negó a contar más, afirmando que desconocía a los conductores de ‘Hablando Huevadas’: “Yo no puedo hablar de ellos, porque a Ricardo con las justas lo conozco y al otro chico nada”.

Carlos Alcántara, además, afirmó no estar colgándose del lío con su sobrino, resaltando que quienes están haciendo promoción con el problema, son ellos: “Crees que voy a tener tiempo para pensar y meterme en un, dime que te diré, ellos están alucinando eso, es más, están haciendo promoción para su gira, yo digo, qué raro, porque tienen muchos seguidores, yo por respeto no le diría a los seguidores, en el show de la gira voy a decir la verdad, qué verdad vas a decir, si la verdad la he dicho yo papá”.

