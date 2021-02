¡FIEL A SU ESTILO! El día de ayer, se conoció que el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano fueron beneficiados con la vacuna china Sinopharm contra el Covid-19. Es por eso que Carlos Álvarez no dejó pasar la oportunidad para ironizar sobre los hechos.

Mediante su cuenta de Facebook, el popular imitador compartió un video que ha generado miles de reacciones de sus seguidores.

“Martincito, no sé porque te atacan tanto, el Perú debería agradecerte y aplaudirte de pie. Eres un presidente que jamás le mintió al Perú. Gracias a ti estábamos entretenidos todos los días con tu programa “Alo, Presidente”.

“Como no recordar que siempre protegiste nuestras fronteras, que nadie que no debía ingresar al Perú, entrará, por eso que la delincuencia bajo durante tu gobierno (…) Nunca recibiste ninguna sola coima en las obras de Moquegua, tú que ingresaste al gobierno con dos propiedades y te fuiste con 26 en base a tu trabajo honrado, ¡Aprendan, vagos! en vez de estar quejándose”.

“Tú si ibas a construir plantas de oxígeno, solo que no te dejaron porque te vacaron. Eres un héroe, Daniel Alcides Carrión te queda chico, eres un mártir de la medicina, por eso te pusiste la vacuna”.

“Te armaste de valor y te pusiste la vacuna para demostrarle al peruano lo que se siente, que importa que la vacuna no te correspondía, lo importante era que nuestro héroe se vacunará”.

“Que culpa tienes tú que la gente no sepa elegir, que culpa tienes tú que nuestro sistema de salud sea un caos, tú no tienes la culpa de nada. Martín, duerme tranquilo (…) A ti no te debe importar lo que opinen los peruanos, tú eres el vivo, nosotros los coju...”

