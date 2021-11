El actor cómico Carlos Álvarez dio a conocer que tras decidir parodiar a Willy Miguel Peralta Guillén, un sujeto que fue grabado hace más de una semana mostrando una actitud clasista hacia una mujer policía en Moquegua, este le envió una carta notarial para que se rectifique.

“Este señor me acaba de enviar una carta notarial para que me rectifique. No somos un programa periodístico, somos un programa de humor, donde se parodia la realidad de las cosas. No somos periodistas. Buscamos que se tome con una sonrisa, todo lo que pasa en nuestro país”, dijo el humorista.

Como se recuerda, el hombre fue grabado mientras le decía a la agente de la PNP: “Soy de Lima, soy pituco y tengo clase”.

Al respecto, Carlos Álvarez invitó a Peralta Guillén a su programa ‘La Vacuna del Humor’, que se transmite los sábados a las 10 de la noche por Willax Televisión “para que haga su descargo”.

“Enviaré esta carta notarial a mis abogados para que me den la asesoría legal para actuar de ahora en adelante (...) Sr Peralta, en vez de enviarme una carta notarial por qué no nos hace llegar su donativo para ayudar a esas personas que necesitan y pasen una navidad diferente”, agregó.

El actor recordó también que viene impulsando una campaña navideña para llevar alegría y donativos a niños y ancianos del Perú. “Estamos recaudando donativos este sábado y domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en Jirón Pietro Vittorelli 153, Urb. Santa Catalina en La Victoria, a la altura de la cuadra 12 de la avenida Canadá”.

Caso ‘El pituco de Lima en Moquegua’

Incidente quedó registrado en un video que se difundió rápidamente por redes sociales. (Video: Facebook)

