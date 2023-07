La novela y ahora triángulo amoroso que se armó entre Carlos Barraza, Alfredo Benavides y Gabriela Serpa, parece tener más capítulos y ahora, con la llegada del ‘Tomate’ a la historia y sus coqueteos, la competencia para el ‘gordito’ parece estar más fuerte.

Las cámaras de Magaly TV La Firme grabaron al Tomate Barraza entregando peluches y flores a Gabriela Serpa, quien los recibió con gusto, pero preguntando si le habían llevado también “colágeno” en referencia al chibolo de 22 años con el que fue ampayada.

Con los coqueteos de Carlos Barraza y la ausencia de Alfredo Benavides, Gabriela Serpa se vio acorralada y mientras escuchaba las propuestas y promesas del ‘Tomate’, no pudo evitar reaccionar: “Ya no sé en qué creer ya, me han engañado tanto los hombres”.

Parte del coqueteo fue el ‘Chato’ Barraza, quien intentó darle apoyo a su sobrino en el cortejo con Gabriela Serpa al abrazarla y darle la bienvenida a la familia, esto hizo partirse de risa a Magaly Medina, quien resaltó la ocurrencia del comediante para luego recordar que al parecer a la modelo sí le gustarían los hombres menores que ella.

TE PUEDE INTERESAR