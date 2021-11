Carlos Cacho, el polémico estilista, se quebró hasta las lágrimas al recordar el asesinato de su madre Olga Livora Taboada, ocurrido en el 2016. Durante una entrevista con Milagros Leiva, el maquillador mencionó que la muerte de su progenitora fue “lo peor que me ha pasado en la vida”.

“Yo he soportado muchas cosas en la vida, pero te juro que esa me dolió, me mató, me dobló. Todo el tiempo que estoy en mi casa me acuerdo de mi mamá, extrañando su olor... Ella fue un referente muy importante en mi vida, me educó como una persona de lucha, de palabra, tenaz como era ella”, comentó ante la periodista Milagros Leiva.

Como se recuerda, la mamá de Carlos Cacho fue víctima de la delincuencia durante un tiroteo desatado en el cruce de las calles Austria y Alemania, en el Cercado de Lima. Ella fue llevada de inmediato al Hospital de la Policía donde la operaron, pues la bala perforó su brazo derecho, el riñón y parte del colón.

“No pasó nada (con los asesinos) las cámaras no funcionaban en el poste donde ocurrieron los hechos (...) Yo no quiero venganza, buscar justicia no es buscar venganza”, comentó.

El amigo de Gisela Valcárcel, en ese entonces, era jurado del programa “Reyes del show” y recuerda las últimas palabras que le dijo su madre.

“Mi mamá se recupera un poquito de la intervención, pero cuando le hacen el examen intestinal, que fue lo que la mata, la tuvieron que volver a operar, y yo estaba devastado y al final no la cerraron, le dije a mis hermanas que mi mamá era una mujer tan poderosa que no podía terminar sus días así, que yo no iba a permitir que mi madre quede expuesta.... Su final no se lo merecía. Ella me dijo, ‘no permitas que me vean’, esperó a que mis hermanas se vayan y me dijo ‘tú me conoces más que ellas’, fue lo último que me dijo”.

“Soy así porque así me hizo mi mamá”

Finalmente, mencionó que su personalidad se la debe a su madre: “yo soy super competitivo en mi trabajo, soy celoso en el trabajo y se me pone el ojo rojo cuando alguien me quiere quitar mi metro cuadrado, soy así porque así me hizo mi mamá (...) cada me vez que propongo algo, me acuerdo de ella, porque ella fue así y me crio así. No me avergüenzo de ser así”.

