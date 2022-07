Durante una entrevista con Christopher Gianotti, el humorista Carlos Galdós reveló pasajes inéditos de su vida personal y se animó a contar una decepción amorosa que vivió cuando tenía 21 años. En dicha conversación, el exconductor de la ‘Noche es mía’ contó como fue su reacción cuando una mujer lo rechazó por no tener dinero.

Según el presentador de “Por Dios y por la plata”, la chica en cuestión le dijo que la pasaba muy bien con él, pero le dejo en claro que nunca aceptaría salir con alguien con pocos recursos económicos.

“La chica me dijo ‘hue***, eres muy pobre, me cago de risa contigo, pero eres pobre y no quiero estar con un hue*** que vive en Lince‘. Me dijo ‘a mí me gusta salir y contigo eso no existe’. Nos conocimos en un instituto de idiomas... fue nítida, me dijo ‘jamás, qué voy a estar con alguien de Lince’, era una chica de La Punta”, contó Galdós durante la amena entrevista.

Asimismo, Carlos Galdós explicó como fue su reacción cuando años después la chica volvió a buscarlo durante uno de sus unipersonales, pero él fingió no reconocerla y le hizo pasar vergüenza.

“Como 13 años después pasó algo muy gracioso. Yo hice un show en el círculo militar y mi representante se acercó al camerino y me dijo ‘Afuera hay una chica que dice que te conoce y quiere saludarte (...) Me abrió los brazos con un amor y me dijo ‘Carlos, hola, te acuerdas de mí’ y yo ‘no, quién eres’ (...) Fue una mini-venganza hiper coju*** y me río de eso”, relató.

TE PUEDE INTERESAR