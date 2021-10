¡Fuertes declaraciones! Vanessa López y Carlos ‘Tomate’ Barraza protagonizaron una fuerte discusión en los pasillos de ATV, cuando salieron de la entrevista que tuvieron con Magaly Medina, donde no dudaron en decirse sus verdades sin ningún tipo de filtro.

“¿Tú quieres que mi hija vea esto más adelante? ¿No te da vergüenza?”, comenzó diciendo el cantante. “Pregúntale si yo le he cerrado las puertas de mi casa, a pesar de todas las porquerías que me ha hecho. Tampoco soy una asquerosa como tú, por lo mujeriego e infiel que fue”, respondió al instante la modelo.

“Tú también me has hecho porquerías. ¿Tú nunca me fuiste infiel?”, expresó ‘Tomate’, a lo que Vanessa confirmó que sí. “Hasta ahora la mamá de él sube fotos con la amante de ese momento (...) Si claro (estuvo con otra persona), cuando nos separamos me fui a Estados Unidos, él ya se había ido de la casa”, explicó.

Sin embargo, los dimes y diretes no quedaron ahí, ya que la modelo aseguró que el salsero la botó de su casa cuando su bebé era una recién nacida. “¿Tú crees que yo puedo llevarme bien con una persona que en plena pandemia prácticamente me botó de su casa con una bebita de cinco meses de nacida?”, dijo.

“A ver, ¿te abandoné? Que, con 20 mil soles, por favor (...) Eres una problemática, conflictiva, que odias a mi familia y que todavía no superas el haberte divorciado de mi”, finalizó diciendo el locutor radial.

