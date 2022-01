¡Terrible! Un video se ha vuelto viral en redes sociales, donde se escuchan unas reveladoras declaraciones de Carlos Vílchez, donde asegura el infierno que vivió al lado de su exesposa, quien lo denunció hace algunos años por atacarla presuntamente con un cuchillo y haberle propiciado innumerables agresiones físicas.

“Yo amo a mi familia, los ayudo siempre. A ella (su exesposa) no le gusta que yo mantenga a mi madre. A mi madre la insulta, a mi me dice negro hijo de p***. A mi hijo le dice ignorante, burro, lo ha querido tirar de la ventana con la empleada”, comenzó diciendo en una entrevista para Punto Final.

Asimismo, el popular cómico confesó que punta de amenazas, su expareja le prohibió acercarse a su madre durante tres años, motivo por el que no pudo aguantar las lágrimas.

“A mí me dolía en el alma no ver a mi madre, porque ella me decía: ‘pobre de ti que veas a tu madre, porque no vas a ver a tu hijo’... Lastimosamente yo soy débil por mis hijos ”, expresó muy sentido.

Otro detalle que también llamó la atención de la entrevista, fue cuando Carlos Vílchez comentó una infame actitud que tuvo su expareja cuando su hermano falleció en el año 2001.

“Cuando murió mi hermano en el año 2001, yo estaba de viaje con la Paisana Jacinta, y yo le mandé a ella... Lastimosamente yo no pude estar, le mandé mil soles, que era lo que mi familia necesitaba y ella les dio 200 soles”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO