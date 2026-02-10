Cajamarca se prepara para vivir una de las ediciones más importantes de su fiesta más representativa: los carnavales. Este año ofrece una variada programación cultural y la presencia de destacados artistas nacionales, consolidándose como uno de los principales destinos festivos del país de esta temporada.

Los Carnavales de Cajamarca 2026 ya están en marcha y prometen ser una de las ediciones más grandes y vibrantes de los últimos años.

La programación contará con más de 10 grandes eventos oficiales, incluyendo presentaciones de reconocidos artistas nacionales y agrupaciones de primer nivel como La Bella Luz, Son del Duke, Armonía 10, String Karma, Los Alegres de Bambamarca, Hermanos Yaipén, entre muchos otros exponentes de la música popular peruana, quienes se presentarán en distintos escenarios y fechas a lo largo de la temporada de carnavales. Las entradas ya están a la venta en Vaope.com

Asimismo, se dio a conocer el cronograma de las principales actividades tradicionales del carnaval: el 14 de febrero se realizará la entrada del Ño Carnavalón; el 15 de febrero, el concurso de patrullas y comparsas; el 16 de febrero, el tradicional corso carnavalesco; el 17 de febrero, el velorio del Ño Carnavalón; y el 18 de febrero, el entierro del Rey Momo, acto que marca el cierre oficial de las celebraciones.

Desde la organización se informó que se espera superar los más de 140 mil asistentes registrados en la edición anterior, así como generar un impacto económico superior a los S/ 70 millones en la región, de acuerdo con estimaciones del Mincetur, con una mayor afluencia de público durante las fechas centrales del carnaval, entre el 13 y el 15 de febrero.

ENTRADAS

Por segundo año consecutivo, VAOPE.COM es la ticketera oficial de los Carnavales de Cajamarca, reafirmando su compromiso con la promoción de las principales festividades del país y facilitando el acceso seguro y rápido a todos los eventos del carnaval.

A través de su plataforma digital, el público podrá encontrar, comprar y gestionar sus entradas de manera sencilla para cada una de las celebraciones programadas.

Todos los eventos oficiales de los Carnavales de Cajamarca 2026, sin excepción, están disponibles aquí 👉 https://vaope.info/CarnavalesCajamarca, centralizando la venta de entradas para todos los eventos oficiales en una sola plataforma digital.