Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Lucho (27 años, Huaycán). Señora Magaly, estoy viviendo días terribles recordando el amor que viví con una mujer que pensé que me quería y que hasta la fecha mi corazón se resiste a olvidar.

Alejandra es el nombre de mi ex. Le cuento mi historia.

En marzo, antes de que comience la cuarentena, tenía planeado viajar con ella a Dubái. Ella quería conocer esta ciudad de los Emiratos Árabes y yo quería darle el gusto. Teníamos todo listo para pasar su cumpleaños allá cuando el presidente Vizcarra decretó el estado de emergencia nacional. Nuestros planes se truncaron. Alejandra, en lugar de comprender la situación, me exigió que busque la forma de irnos. Le pedí que sea razonable y que entendiera que era imposible viajar y luego regresar si es que las fronteras seguían cerradas.

Le dije que lo mejor sería esperar. Mi novia, de mala gana, aceptó finalmente. Sin embargo, su paciencia le duró poco tiempo. Siempre que hablábamos me recriminaba lo del viaje hasta que poco después me llamó para decirme que lo nuestro había llegado a su fin porque yo no le había demostrado que la amaba.

Me quedó claro que terminaba conmigo por lo del viaje. A ella solo le interesaba darse el gusto de vacacionar con mi dinero y ahora que salió a la luz el caso de Sheyla Rojas, quien solo se acercó al futbolista Luis Advíncula para que le pague sus gastos de viaje, recordé lo que viví.

Doctora, el sábado la llamé para decirle que a pesar de lo que me hizo sufrir no la he podido olvidar. Afortunadamente, no me contestó. No sé qué hacer. ¿Qué me aconseja?

Ojo al consejo

Estimado Lucho, entiendo lo que sientes. Sin embargo, debes olvidar a Alejandra. Si es una mujer interesada, como me dices, aléjate de ella. Sé que es difícil, pero estar con ella solo te hará daño. Esfuérzate por olvidar esa mala relación. Estoy segura que encontrarás una mujer que realmente te valore y te ame. Pero, primero, debes cultivar el amor propio. Suerte.