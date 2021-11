Cassandra Sánchez De Lamadrid estuvo enlazada en exclusiva con el programa de Magaly Medina, para abrir algunos de los lujosos regalos que recibió su pequeño Liam en su Baby Shower. Y es que la empresaria no pudo evitar ser consultada sobre la relación que llevaría con la madre de Deyvis Orosco, quien se mencionó no habría asistido al evento.

“Nosotros tenemos muy claro que, cuando uno ama a su familia por sobre todas las cosas, uno respeta, sin importar cuánta gente comente o trate de decir cosas de manera mal intencionada. Cuando tú amas a alguien, lo pones por encima de todo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la hija de Jessica Newton aseguró que adora a su suegra. Asimismo, mencionó que no necesita subir contenido a sus redes sociales con la madre del cumbiambero, para que sepa lo que siente por ella.

“Yo amo a mi suegra, amo a mi cuñado, y siempre los vamos a tener muy presentes en nuestra vida, fuera de las redes sociales. Los seguidores tienen que entender que las redes sociales no es tu vida diaria”, expresó Cassandra bastante emocionada.

“Mi suegra me engríe desde el día uno, me abrió las puertas de su casa, me da todos los tips ahora que estoy embarazada (...) La quiero, la adoro un montón. Nosotros no necesitamos tener una foto con ella en redes sociales para que ella sepa que es parte de nuestra familia. Cuando yo conocí a la mamá de Deyvis, entendí por qué él era así. Yo vivo enamorada de Deyvis y de su familia”, finalizó.

